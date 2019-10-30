基隆榮服處慶祝榮民節蔡適應現身向老學長拜票宣傳政績。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

蔡適應強調自己也是職業軍人退伍，最能了解軍人需求。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

退輔會基隆市榮民服務處今慶祝榮民節，立委蔡適應一一向榮民「老學長」致意，並以退伍砲兵上尉身分試圖拉近距離，宣傳了解榮民為國奉獻辛勞，近年爭取增加110項榮民自費醫療補助、榮眷營養午餐、大學教育等就學措施，為榮民發聲。

基隆市榮民服務處成立65周年，30日擴大舉辦第41屆榮民節慶祝大會，邀請全市榮民朋友們一同參與，現場請來國軍大頭人偶、社區舞蹈團體及中東肚皮舞團，處長高復隨稱讚蔡協助基榮服處爭取預算，擴大舉辦這次榮民節慶祝大會、發揚愛國精神。

蔡適應報告在這三年多來，在醫療方面，推動北榮醫院和部立基隆醫院簽訂MOU、協助擴大基隆三軍總醫院門診服務，榮民到榮總系統醫院就醫時，自費補助項目也由原本的825項增加至935項，就是希望在醫療上照顧基隆人、照顧榮民鄉親。

在就學方面，榮民子女的營養午餐補助由60元提高到80元；榮民榮眷基金會也因營運績效提升，就讀大學補助由2500元提升到公立8000元、私立1萬元、大學生獎學金則由1萬元增加至1萬2000元。

並且開辦高中申請大學留學補助員額3人、每人40萬元，以及碩博士留學補助員額4人、每人50萬元的菁英圓夢計畫。最後，蔡適應祝福每位榮民長者，強調他也是職業軍人退伍，了解軍人的需求，希望未來讓在他在國會繼續為基隆、為榮民發聲。

(中時 )