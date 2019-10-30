法鼓山社會大學與金包里慈護宮合辦「共學安老銀髮飛揚成果發表會」30日在台大醫院金山分院盛大展開，發表長者於關懷據點上繪畫、咖啡課成果，學員年齡最高達92歲；值得一提的是，慈護宮是新北市第一個結合宗教與銀髮俱樂部的關懷據點。

成果發表會30日在台大醫院金山分院盛大展開，活動安排法鼓山社會大學學員演奏二胡開場，琴聲悠揚悅耳，此外還有「佛曲共修班」成員做手語帶動唱，新北市立委參選人李永萍、金山區長陳國欽、萬里區長粘雪琴在台下跟著舞動身體，氣氛歡樂。

法鼓山社會大學表示，校方年初就與慈護宮合作，帶著20位平均80歲的銀髮族學習繪畫、泡咖啡，民眾越學越有興趣，最後甚至用保麗龍、壓克力、彩色筆畫出石雕彩繪、蠟筆彩繪等84幅作品。

長者徐先生說，退休後長時間待家中，足不出戶，越發鬱悶，但從參加法鼓山社會大學舉辦的繪畫課後，心情轉變許多，現在不只自己來，還拉朋友一起參加。

立委參選人李永萍指出，文創是解決長者失能問題的藥方，長者透過創意思考，動手繪畫、刺繡，能刺激腦部、訓練四肢協調力；她會利用自己的專業，協助解決長者照護問題。

新北市社會局主秘吳淑芳提到，金包里慈護宮是全市第一個結合宗教與銀髮俱樂部的關懷據點；目前全市1032里，其中622里已成立銀髮俱樂部，達65％，新北市長侯友宜希望能於2023年達成「里里銀髮俱樂部」目標。

(中時 )