女星小嫻(黃瑜嫻)在2018年7月跟前職籃選手何守正簽字離婚，結束5年夫妻情，事後她打起精神努力工作，積極展開人生新篇章，堅強得讓人心疼，而39歲的她恢復單身1年多，外界都相當期待她感情上能再嚐幸福滋味，如今小嫻突然在IG貼出被高大男子熊抱的照片，還寫下「永遠愛你還有你的家人」並附上愛心，引發粉絲熱議！

小嫻突在IG貼熊抱照，原來是幫男星艾利克斯慶生。(翻攝自小嫻IG)

小嫻離婚後，感情空窗已經超過1年，而她終於在昨天(10/29)，突然在IG貼照放閃，照片中的她露出燦爛笑容，赫見有人同框，被某高大男子從背後熊抱，讓粉絲心跳加速了一下，驚呼難道小嫻曝光新戀情？

仔細一看，抱著她的，其實是男星艾力克斯，身高184公分的他抱著嬌小的小嫻，畫面相當美好，原來兩人會同框，是小嫻幫他慶生，親暱稱呼艾利克斯「我的哥」，祝他生日快樂，喊話「永遠愛你還有你的家人❤️」，還稱讚大哥顏值高，「看不出來幾歲」。

(中時電子報)