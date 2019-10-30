1名常在IG分享大尺度正妹照片，號稱有20萬粉絲的Ｔ姓網紅，日前以3500元價格，提供個人工作室按摩服務，有男粉絲慕名前往，但按摩過程中，男粉絲意外發現Ｔ姓網紅竟是男兒身，雙方為此爆發口角衝突，男方直接要網紅退錢，就此不歡而散。

男粉絲事後將此事向朋友抱怨，痛罵：「原來是帶把的！根本裝孝維！」他的朋友為幫他出氣，以私訊留言，多次謾罵Ｔ姓網紅，指她是「人妖」，Ｔ姓網紅認為對方太過份，日前也向憤而檢警提出妨害名譽告訴。

據了解，小有名氣的T姓網紅，除有IG也經營Youtube，訪問正妹各種私密性事，此外還在網上舉辦配對活動，也創Line群組，交換各種床事影片，最高曾號稱有20萬粉絲。

據了解，1名男姓粉絲3個月前在網上，發現這名網紅竟有提供個人按摩服務，雙方透過網路聯繫、預約，最後前往網紅位在萬華區的租屋處交易。

原本十分開心，認為可和正妹近距離接觸的男子，在過程中赫然發現網紅竟是男兒身，原本興奮之情當場「冷掉」，不願再繼續按摩，大罵網紅騙人還要他退錢，雙方僵持一陣後，網紅最後決定全額退費

男子事後將此事告訴林姓友人，還抱怨倒楣，林獲知後想替朋友出氣，開始以私訊方式，從臉書、IG不斷責罵網紅，網紅最後忍無可忍，選擇向檢警提出妨害名譽告訴，全案正由檢警偵辦中。

記者詢問網紅相關的官司，但迄今仍未獲對方回應。

(中時 )