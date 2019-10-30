美國空軍官員表示，現在美軍急需新一代的中遠程空對空飛彈，關鍵原因就在中國大陸的霹靂15(PL-15)飛彈可能列裝。洛馬公司研發的AIM-260聯合先進戰術飛彈(JATM)，以及雷神自行研製的「游隼飛彈」(Peregrine missile)都可能獲得採用。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，去年的珠海國際航展當中，大陸自製的第五代戰機殲20(J-20)展示側面武器艙，顯示了4枚安裝其中的霹靂15型飛彈。此型飛彈的長度相當長，達到4公尺，射程必然也相當遠。

美國空軍相當擔心霹靂15型的性能，估計射程可達200公里。與此同時，俄羅斯的R-37M長程空對空飛彈，以及R-77中長程空對空飛彈，分別具有400公里和200公里射程。 R-37M供應給MiG-31攔截機使用，而R-77則是所有俄製戰機都可裝備，並且R-77具有特別格網式尾翼，有極佳的姿態控制能力。

安裝在殲20機腹彈艙的霹靂15飛彈，它的長度大約達到4公尺，射程可能超過200公里。(圖/新華網)

俄羅斯R-37長程空對空飛彈，是MiG-31攔截機的專門武器，地位類似前美國海軍的鳳凰飛彈。(圖/Military today)

相對的，美軍現役的AIM-120C，射程限制在105公里左右，即使是改進型的AIM-120D，射程也僅增加到180公里，並且AIM-120D尚未廣泛部署，因此出現明顯的戰力空虛。

美國國防製造商雷神公司(Raytheon)以薩德(THAAD)、標準3型飛彈(RIM-161)和AIM-120而聞名，該公司在今年9月宣布將開發「游隼飛彈」，將能有效取代AIM-120。據報導，游隼飛彈的設定與AIM-120類似，但將更加緊湊。雷神公司表示，游隼採用濃縮推進藥柱，加上輕量化的電子導引系統，因此可以達到也就是「體積更小、射程更長」的效果。

由於第五代戰機的武器艙空間非常有限，目前服役的F-22，屬於大型戰機，勉強可以安裝8枚飛彈，但是中型戰機的F-35，內載彈艙就只能安裝4枚飛彈了，因此特別需要小尺寸的飛彈。

據雷神公司的說法，游隼飛彈在尺寸上接近AIM-9響尾蛇，甚至更短一些，如果安裝在F-35身上，可以達到8枚，這將大幅提升F-35的作戰性能。

游隼飛彈是雷神公司自費研製的，在此之前，美國空軍則是投資開發洛馬公司的AIM-260聯合先進戰術飛彈(JATM)，該飛彈強調更快的飛行速度與更長的射程

(中時電子報)