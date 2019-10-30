苗栗縣政府申請社會住宅包租代管第二期計畫，創造房東、房客及租屋服務業者三贏局面，截至10月底已有133件登記物件，並期盼有需求的房客、房東踴躍申請，享有更多優惠與多元的居住選擇。

內政部推動社會住宅包租代管2.0，除第一期即加入的6都外，另有基隆市、新竹市、嘉義市、苗栗縣、新竹縣與屏東縣開辦。縣府工商發展處長黃智群、公用事業科長吳志鵬等人，30日北上啟動「包租代管333」社會住宅包租代管2.0聯合開辦記者會。

工商處指出，自今年2月向營建署爭取提案申請補助6755萬元經費，獲核定3年包租代管400戶計畫，提供房東所得稅、房屋稅及地價稅3稅減免，以及公證費、修繕費及保險費3費補助，另為租屋業者提供專業管理、修繕維修及糾紛協調等3年服務。

黃智群說明，加入包租代管計畫中的12個縣市，非六都、非省轄市只有苗栗、新竹和屏東，而縣內登記物件9月底有90件、10月底增至133件，持續成長，即日起開放房客申請，鼓勵有意房東踴躍加入。詳情可上包租代管栗即住 facebook粉絲專頁。

(中時 )