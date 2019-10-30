台南鹽水商圈意麵節邁入第3年，今年活動將在11月2日登場，有在地店家將鹽水意麵入菜，融合中、西式做法，推出8道創意料理，讓饕客可以預約嘗鮮。（莊曜聰攝）

在地製麵老店「范家意麵」現場示範「扭麵」成型的過程。（莊曜聰攝）

一日限定市集可以吃到鹽水月津商圈的在地美食。（莊曜聰攝）

台南市鹽水區公所、鹽水月津港文化觀光商圈發展協會2日將舉辦鹽水商圈意麵節，這項邁入第3年的活動內容豐富，除了可免費試吃當地聞名的鹽水意麵等在地美食外，區公所還推出踩街活動、集章摸彩、小農市集及寫生比賽，還有在地餐廳推出鹽水意麵創意料理，要讓饕客品嘗不一樣的鹽水意麵。

「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，鹽水小鎮歷史悠久，除了蜂炮、月津港燈節等觀光亮點外，就不能不提鹽水意麵，據說起源是明鄭時期來台的伙房兵傳入，日據時期還是宴席上的料理，一般民眾還不容易吃到，但迄今已經成為庶民小吃，光鹽水一地至少就有10幾家麵店，口味各有特色。

鹽水區公所與鹽水月津商圈合作以意麵節推展觀光，歷年來也開發出文創商品及特產禮盒等，讓遊客能把美味跟特地特色帶回家，今年延續往年美食試吃活動，邀請在地店家開發意麵料理，突破傳統印象。

曾獲台南金鑽百家好店獎項的月津懷舊食堂，結合中西手法開發出8道特色料理，有復古辦桌菜的五彩龍卷、五柳枝、涼拌豬肝等，也有意麵漢堡、石柳包、糕點等，意麵可以是餡料，也可以是外皮，多元吃法令人相當驚艷，店長林曉萍說，想嘗鮮的民眾可提前預訂。

今天記者會也請來在地製麵老店「范家意麵」現場示範，高齡75歲的范陳碧以手工古法製作鹽水意麵已經超過一甲子，堅持以鴨蛋製作、不油炸、不添加防腐劑，加上適度日曬是美味訣竅，讓人見識到意麵達人的堅持。

(中時 )