針對外國學生來臺求學的「臺灣獎學金」及「華語獎學金」，只要部會資源足夠，就能吸引創新高的人數，臺華獎辦公室統計，今年即吸引89國的1,609位學生來臺就學，2004年迄今已有超過12,000名受獎生獲得獎助，教育部表示，今年提供了比去年更多的獎學金員額。

108學年度新生說明會暨歡迎會於日昨舉行，臺華獎受獎新生齊聚一堂，除獎學金說明及簡報提醒在臺生活注意事項，品嚐臺灣小吃、欣賞民俗技藝表演，讓遠道而來的國際學生們，能夠迅速了解與體會屬於臺灣的生活文化。

外交部研究設計委員會谷瑞生主任致詞時表示，臺灣是個自由、民主、法治的國家，沒有種族與宗教衝突，人民十分和善。有迷人的在地與各國美食，熱鬧的現代生活，24小時的便利商店，普及的手機通訊與電腦網路，流行的影視、音樂與藝術文化，豐富的歷史古蹟，與美麗的自然風景，鼓勵外國學生們「去探索臺灣，相信一定會愛上臺灣！」

為讓受獎新生體驗臺灣在地民俗技藝，主辦單位特邀「敘舊布袋戲團」以趣味互動、英語表演的創新模式演出，獲得與會人士陣陣掌聲。

(工商 )