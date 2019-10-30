高雄代理市長葉匡時30日下午與高雄交通局長鄭永祥宣佈，高雄市2條台灣好行路線，哈佛快線自高鐵左營站出發，經由國10，快速直達佛陀紀念館，大樹祈福線則是往返佛陀紀念館與鳳山火車站的路線，行經大樹區舊鐵橋濕地、九曲堂火車站等著名觀光景點，11月1日起，推出2種優惠套票方案，要吸引觀光客來趟宗教與文創知性之旅。

高雄代理市長葉匡時30日主持台灣好行「雄愛旺來」套票發表記者會，正式宣布11月1日發行期間限定的優惠套票，他表示，期間限定優惠套票除了享有搭乘台灣好行路線好康價5折優惠之外，每套更捐出10元給大樹區在地公益團體「飛揚福利服務 協會」。

葉匡時指出，使用優惠套票的旅客，前往一勾堂咖啡烘培坊消費，也可同時協助當地弱勢兒童及青少年成長，把民眾的愛心，化成實質力量，此外，憑著「雄愛旺來」好玩卡，還能享沿線21個店家購物優惠、住宿優惠等諸多好康。

交通局長鄭永祥表示，今年度「雄愛旺來」台灣好行套票，推出 A、B兩種方案，兩方案都新增高雄市區公車及文化公車免費無限次搭乘的優惠，民眾可依遊程規劃，彈性選擇套票方案。

他說，無論是台灣鳳梨工廠罐頭封罐DIY樂味體驗、一勾堂手工麵包與咖啡、三合瓦窯手作磚塊疊疊樂、或是大樹舊鐵橋飽覽古蹟之美、以及佛陀紀念館莊嚴建築，來訪的旅人，都可藉由「雄愛旺來」優惠套票，體驗高雄便捷的交通及大樹的熱情與活力。

鄭永祥指出，高雄市2條台灣好行路線，哈佛快線自高鐵左營站出發，經由國 10號，可快速直達佛陀紀念館，另一條大樹祈福線，則是往返佛陀紀念館與鳳山火車站的路線，行經大樹區舊鐵橋濕地、九曲堂火車站等著名觀光景點。

(工商 )