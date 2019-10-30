為拉近與選民的距離，苗栗縣藍營提名的2名立委候選人，不約而同推出Line貼圖，將親切問候融入選民生活中，達到宣傳效果，立委陳超明力拚連任，首度推出Q版靜態貼圖，30日邀請創作學生許晏芝舉辦發表會，陳超明表示，支持在地學生發揮創意，貼圖上市也能增進與民互動。
通訊軟體為當今社交的重要管道，各式貼圖推陳出新，搭配生活用語，吸睛又實用，陳超明投入第1選區力拚連任，一別過去掛看板、宣傳車、請公關公司操刀文宣品等傳統方式，首次透過學校老師推薦，與年僅18歲，畢業於君毅中學多媒體技術科的學生許晏芝合作，推出1組24張靜態Q版貼圖。
「送你1朵小花、今天呷菜喲、讓專業的來」Q版陳超明充滿陽光稚氣，少了競選口號，生活化用語及親切問候，沖淡選舉煙硝味，許晏芝表示，第1次畫政治人物有些緊張，事前不認識陳超明，看照片只覺得「這人長得可愛」，自己擅長可愛風格插畫，為展現親民風範，花費約1周時間設計，希望作品能讓更多人看到。
陳超明笑稱自己是「歐吉桑」，貼圖全交由年輕人自由發揮，也交代文宣團隊不要干涉創作，原創果然不輸公關公司，他將貼圖傳給立院同事，包含立委蔣萬安、李彥秀都對許晏芝的作品感興趣，紛紛想找她設計，年輕人創意無限，新觀念、新思想，帶動選情更有競爭力。
(中時 )
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