立委陳超明與貼圖創作者許晏芝擺出Q版貼圖的姿勢賣萌。（巫靜婷攝）

創作者許晏芝花費1周時間設計貼圖，展現政治人物親民風範。（巫靜婷攝）

立委陳超明推出貼圖助選，竹南鎮長方進興（後排右三）、鎮代會主席何秀綿（前排右四）、最美鎮代陳怡樺（前排右一）等人均到場支持。（巫靜婷攝）

創作者許晏芝（左三）擅長繪製可愛風格插畫，熱愛設計的她，目前就讀育達科大時尚造型設計系，校方陪同出席發表會。（巫靜婷攝）

立委陳超明推出新貼圖，可愛畫風搭配長輩常用的親切問候語，搶占曝光度。（巫靜婷攝）

陳超明Q版貼圖上市

為拉近與選民的距離，苗栗縣藍營提名的2名立委候選人，不約而同推出Line貼圖，將親切問候融入選民生活中，達到宣傳效果，立委陳超明力拚連任，首度推出Q版靜態貼圖，30日邀請創作學生許晏芝舉辦發表會，陳超明表示，支持在地學生發揮創意，貼圖上市也能增進與民互動。

通訊軟體為當今社交的重要管道，各式貼圖推陳出新，搭配生活用語，吸睛又實用，陳超明投入第1選區力拚連任，一別過去掛看板、宣傳車、請公關公司操刀文宣品等傳統方式，首次透過學校老師推薦，與年僅18歲，畢業於君毅中學多媒體技術科的學生許晏芝合作，推出1組24張靜態Q版貼圖。

「送你1朵小花、今天呷菜喲、讓專業的來」Q版陳超明充滿陽光稚氣，少了競選口號，生活化用語及親切問候，沖淡選舉煙硝味，許晏芝表示，第1次畫政治人物有些緊張，事前不認識陳超明，看照片只覺得「這人長得可愛」，自己擅長可愛風格插畫，為展現親民風範，花費約1周時間設計，希望作品能讓更多人看到。

陳超明笑稱自己是「歐吉桑」，貼圖全交由年輕人自由發揮，也交代文宣團隊不要干涉創作，原創果然不輸公關公司，他將貼圖傳給立院同事，包含立委蔣萬安、李彥秀都對許晏芝的作品感興趣，紛紛想找她設計，年輕人創意無限，新觀念、新思想，帶動選情更有競爭力。

(中時 )