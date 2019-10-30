板二計畫供水區域示意圖。（自來水公司提供／許哲瑗新北傳真）

板新一、二期計畫供水受益區域示意圖。（自來水公司提供／許哲瑗新北傳真）

由自來水公司主導的「板新地區供水改善計畫」第2期工程30日完工通水，將新店溪水源經北水處處理後，配送至樹林、三峽、鶯歌地區，滿足板新地區每日81萬立方公尺的用水需求，達到新北市除了北海岸、東北角等部分地區外，其餘地區皆可飲用翡翠水的目標。

新北市的民生用水分為石門及翡翠2個供水區，位在桃園的石門水庫興建較早、淤積嚴重，沿線工廠汙染多，每遇颱風便因濁度飆高被迫停水；翡翠水庫則被認為汙染較少、供水穩定，水質也比石門水庫好，因此「雙北共飲翡翠水」成為新北市民多年來的目標。

水利署2006年推動「板新地區供水改善二期工程計畫」，運用翡翠水庫的水資源，滿足新北市每日101萬噸的民生用水需求，第1期工程已在2004年通水，主要供應板橋、新莊、五股、蘆洲、泰山、三重、八里等行政區；第2期工程分2階段，第1階段於2017年4月完工通水，讓土城地區也加入飲用翡翠水源行列。

第2期工程第2階段昨舉辦通水典禮，將供水範圍擴及三峽、鶯歌及樹林區，也讓新北市除了東北角及北海岸地區外，大部分區域都納入翡翠水庫的供水範圍，是重要的里程碑，行政院長蘇貞昌、新北市副市長陳純敬及多位地方民代到場關心。

自來水公司總經理胡南澤透過簡報介紹，板二計畫總經費共117億元，其中台水公司佔65億元，2006年獲中央核定後，因涉及土地徵收條例修正、管線遷移至高灘地、光復加壓站廢棄土堆置等問題，導致各階段工程延宕。

胡南澤說，板二計畫今順利完工，除了滿足板新地區用水需求外，石門水庫水源也可充分供應桃園地區，未來配合「2020年北水南送計畫」，還可進一步支援新竹地區，整體提升北部地區供水穩定性。

自來水公司董事長魏明谷表示，近年極端氣候加劇、降雨異常，北部地區因人口增加，用水量逐年上升，自來水公司將持續加強設施健全，達到「雙北共飲翡翠水」目標。

蘇貞昌致詞表示，很多人說他為了明年選舉著想，近期頻釋利多嘉惠新北市民，其實他是為了完成13年前任職台北縣長時，提出「共飲翡翠水」的承諾而來，板二計畫順利通水，是不分藍綠、不分黨派共同推動的成果。

陳純敬說，希望未來自來水舊管線的汰換，地勢高地區的自來水加壓設備等，中央也能積極協助地方推動。

(中時 )