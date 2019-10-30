中國醫藥大學醫學系與藥妝系助理教授、附設醫院美容醫學中心雷射美容科主任醫師張長正，與交通大學光電學院共同合作，帶領研究團隊將皮秒雷射應用於亞洲人面部肝斑之治療，研究成果證實在黑斑得到或可得到改善，傲人成果刊登於國際頂尖期刊。

美容科主任醫師張長正指出，36歲女士疑因肝斑與基因傾向有關，女性荷爾蒙與過度日照惡化，臉頰不斷冒出棕色斑，試過許多美白產品卻效果不彰，接受皮秒雷射，正確的搭配保濕、防曬跟作息調整，逐漸改善。

中國醫藥大學藥妝系暨研究所所長江秀梅教授指出，亞洲人因肝斑治療困難，有人採雞尾酒式療法，但若有苯二酚、固醇類與A酸混合塗抹於臉上，初期有效果，但長期使用可能引起發紅、刺激等副作用，甚至停用後有反黑風險，造成嚴重色素沉澱，近年來臨床發現，肝斑的惡化可能與壓力大或空汙有關。

醫療團隊將「蜂巢皮秒雷射」系列研究陸續發表在國際知名期刊，包含歐洲頂尖皮膚醫學雜誌（JEADV），是目前全世界皮秒雷射應用於肝斑治療之研究發表中，頂尖的雜誌。張長正醫師說，歷時數年進行效果與安全性試驗，包含檢測面部特徵的有效性與可信度建立、皮秒雷射於亞洲人標準治療模組與長期追蹤之膚質穩定度分析，或可產生較安全滿意的效果。

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