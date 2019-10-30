賴女檢出罹患大腸原位癌，回到宏仁醫院聽取醫師說明診斷。（謝瓊雲攝）

江明師秀出檢查大腸的影像，讓賴姓子女了解病情。（謝瓊雲攝）

大腸鏡檢查影像報告顯示賴女的大腸息肉屬於腺瘤性息肉，因有薄膜包覆，為尚未擴散的良性息肉。（謝瓊雲攝）

彰化縣50歲賴姓女子從未感到身體不適症狀，卻因媒體報導星二代女藝人腸癌復發而警覺，不料第一次主動接受健檢，竟檢出大腸腫瘤，所幸是原位癌，無轉移到其它器官風險，才讓她鬆了一口氣；經大腸鏡手術切除腫瘤後，持續定期追蹤

賴女家裡開店做小生意，平日生活作息規律，飲食鮮少大吃大喝，近日因看到新聞，決定利用衛福部國健署提供的大腸癌篩檢服務，不料一檢查就驗出糞便有潛血陽性反應，令她震驚；經大腸鏡詳細檢查後，發現大腸靠近直腸處有一顆約2公分大的腫瘤，醫生判斷是原位癌，尚未發生移轉，即時手術切除後有機會根治。

宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示，大腸直腸癌發生人數連續11年排名國人十大癌症死因之首，每年新增約1.5萬名病人，其中50歲以上患者高居九成；大腸黏膜表面不正常增生的腫起組織，可分為增生性息肉和腺瘤性息肉，前者多半為良性，但腺瘤性息肉極可能是癌症前身。

根據調查統計，透過篩檢發現的大腸癌病患，半數是零期（原位癌）或第一期，50歲以上男性經由大腸鏡發現腺瘤性息肉的比例約30％，女性15％至20％，即使拖到第二期才檢出，5年存活率仍有80％，但有不舒服症狀才檢查和治療，第三期存活率降到60％，台灣每年約5700多人死於大腸癌。

江明師指出，原位癌只要還沒有轉移，病人接受大腸鏡切除就可以根治，如果到了大腸癌第一期，治療後的5年存活率也高達95％以上；假如腫瘤周邊呈不規則狀，則要進一步化驗是否已轉為惡化腫瘤，開始擴散轉移。

他說，大腸癌、直腸癌早期幾無症狀，當出現胃口變差、體重減輕、排便習慣改變、糞便形狀變細或排便有急迫感，多已到達二至三期；建議民眾多吃新鮮蔬果，改以魚肉、瘦白肉取代紅肉，養成規律運動的習慣。提醒50歲至74歲民眾多利用每2年1次的免費「定量免疫法」糞便潛血檢查，採便前不須限制飲食或使用灌腸，只需要帶回採便管，使用採便棒在糞便上來回沾幾次放入套管，送回檢驗，及早發現大腸癌。

(中時 )