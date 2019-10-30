▲縣府祕書長洪瑞智為讓學童開心，也特別裝扮成巫師，與小朋友一起同歡。（楊樹煌攝）

▲「Trick of Treat!不給糖就搗蛋!」，南投縣府出現1群精心裝扮的可愛學童。（楊樹煌攝）

10月31日是西洋萬聖節，今30日南投縣府就出現1群打扮超萌，化身成當紅食物外送員、或裝扮成網路瘋傳的維力炸醬麵，還有超人、美國隊長、蝙蝠俠、冰雪奇緣安娜、艾莎等動畫人物，更有人全身包成木乃伊，可愛指數破表的幼兒園小朋友，在縣府進行「Trick of Treat!不給糖就搗蛋!」活動，縣府祕書長洪瑞智也特別裝扮成巫師，與小朋友一起同歡。

「Trick of Treat!不給糖就搗蛋!」，小朋友們到辦公室大喊，精心的裝扮與童言童語，縣府員工忍不住稱讚「好可愛喔！」，平日嚴肅的辦公場所，頓時充滿歡樂笑聲。縣府員工為招待這群小朋友，紛紛拿出糖果餅乾分送，讓小朋友感受萬聖節的歡樂氣氛，體驗不一樣的戶外課程。

「這些搗蛋鬼看起來一點都不可怕，反而相當可愛」。幼兒園園長歐陽翠蘭說，萬聖節活動是源於西方鬼節，而台灣人比較忌諱談鬼，為了讓幼兒體驗不同的文化，特別安排戶外教學，讓小朋友裝扮成搗蛋鬼，到縣府與同仁一起同歡，感受節慶的歡樂氣氛。

(中時 )