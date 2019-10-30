林永發解釋林冠廷寫出「心、道、氣」三字，可拆為「道心、道氣」二詞，象徵中國文化傳統對於「道」的推崇。（王昱凱攝）

體育中心舞者將舞蹈融入太極24式元素，隨著樂曲跳出藝術與舞步的結合之美。（王昱凱攝）

「東華寫字節 太極鬆沉定」於昨日在圖書館楊牧書房舉辦，邁入第6屆的寫字節，目標為喚起師生對於傳統文字之美的敏感度。（王昱凱攝）

東華寫字節邁入第6屆，昨日於圖書館楊牧書房中以「太極鬆沉定」為主軸，帶出放鬆、沈靜與的定心對於拳法與書法的哲理。台東大學林永發教授公子－林冠廷雖患有唐氏症，但不受拘束的想法卻為書法作品帶來森羅萬象的可能性，寫下「道心、道氣」二詞，呼應太極拳理與書法禪意。

寫字節於2014年由校內教職員自發舉辦。陳偉明學務長有感而發表示，常被父親嫌字醜，但學生卻頗為欣賞他的字，可見世代交替間漢字書寫的流失，透過寫字節喚起師生對傳統文學之美，是寫字節目標之一。

東華藝術與設計學系廖慶華教授表示，太極運氣行拳時，需全神貫注、保持靜心，與書法哲理不謀而合。呼應主題，花蓮太極界大師王崧演繹太極劍法，隨著音樂律動帶出禪意，體育中心舞者也將舞步融合太極24式跳出新感受。

特別嘉賓林冠廷隨著舞者律動與音樂，在宣紙上揮灑想法。林永發提到，兒子2歲開始接觸水墨畫，國中執起毛筆，雖然身患唐氏症大字不識幾個，但透過書法讓他學習許多知識，不受世俗美學框架的創意更常令人眼睛為之一亮。

林冠廷寫下「道心、道氣」二詞，林永發解釋，中國傳統文化中對「道」境的推崇，任何事物只要進入道境，都能夠收穫不同凡響的效果，道心與道氣便是其中不可獲缺的元素，練拳是如此，習字亦是如此。

(中時 )