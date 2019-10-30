國民黨總統參選人韓國瑜30日到雲林縣斗南鎮順安宮參拜，感嘆「台灣錢淹腳目」的黃金歲月已成為過去，但只要明年大家不要迷信某政黨，為自己投下手中的一票，讓他前進總統府，一定可以再現「台灣錢淹腳目」榮景。

韓國瑜在雲林縣長張麗善、副縣長同時也是立委參選人謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛等人陪同下，到斗南鎮順安宮參拜，現場上百名熱情民眾大喊「韓國瑜當選」、「韓總統好」。

韓國瑜表示，台灣已經太久沒進步了，雲林縣人口外移、台灣人才外流，就是因為沒有好機會，現在政府新南向政策一敗塗地、兩岸關係緊繃、派系分贓、政策錯誤，讓台灣人民很苦，更可怕的是未來看不到希望。

韓國瑜呼籲大家不要讓世界忘記台灣，就要用自己手中的選票在明年改變現況，讓他與大家一起努力，再度讓「台灣錢淹腳目」，也希望大家支持張嘉郡與謝淑亞選上立委，與他一起在中央為大家服務。

張麗善表示，韓國瑜在雲林住了20餘年，是雲林的家人，這次選總統，各縣市都在努力為韓國瑜助選，雲林一定不能漏氣，要拿8成選票，以後大家去總統府才不會不好意思，請大家一定要全力為韓國瑜拉票。

(中時 )