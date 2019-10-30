台74線增設十九甲匝道通過了！有感於台中市大里、太平地區近幾年人口快速增加，環繞大台中的台74線現有匝道不敷使用，導致車輛經常回堵、壅塞，為減低交通負荷，立委何欣純積極爭取增設十九甲匝道，公路總局30日召開審查大會，原則通過此案。

公路總局30日下午舉辦台74線增設十九甲匝道審查會，由專家、台中市政府等相關單位進行討論，何欣純並親自出席、說明台74線急需增設匝道的原因。

何欣純強調，台中市屯區近幾年人口增加快速，現有匝道不敷使用，使得車輛經常塞在台74線匝道周邊，且許多通往大里工業區、仁化工業區或太平的大型車輛從內新橋北出匝道切入內側車道迴轉，導致周邊交通事故頻傳，地方迫切需要增設匝道。

經多年爭取，台中市政府今年9月將十九甲匝道增設修正計畫送至交通部公路總局，終於獲得審查通過，何欣純說，會議中也要求台中市政府必須依審查意見修正，之後將呈報交通部核定。

何欣純強調，目前台74線相關匝道增設都在同步進行中，其中包括正在進行用地徵收的草湖匝道、預計110年底完工，太平南向下匝道也在進行可行性評估中，盼透過多個匝道分攤車量，讓交通更便利。

(中時 )