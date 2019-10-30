時代力量、台灣民眾黨搶當國會第三大黨，目標不分區席次「坐三望四搶五」，傳出時力擬把現任區域立委黃國昌列為第4名，藉此衝高政黨票，預估不分區名單最快11月5日決策會通過後公布。民眾黨不分區名單，傳出市府顧問蔡壁如、市府副發言人黃靜瀅都在討論內，除海選產生的10男、10女外，剩餘24席將會提好提滿。

各黨不分區名單備受關注，其中支持者高度重疊的時力、民眾黨積極布局不分區，時力除黃國昌篤定列入外，日前傳出翟本喬、財經評論員姚惠珍等人也可望進入名單內，其中，黃國昌要排到第幾名受關注。

黨內人士透露，依據目前民調顯示，時力明年政黨票可望獲得5％至10％，取得3至5席不分區，黨主席徐永明雖表態黃會擺在第4名或第6名的位置，但基於席次考量，黃幾乎篤定會排在第4名，希望衝刺政黨票，一舉搶下5席不分區立委。

時力發言人陳志明表示，若名單敲定，最快4日召開提名小組，5日召開決策委員會討論，通過後才會確認並公布名單跟排序。

民眾黨情況與時力類似，預估可拿下3至5席不分區，黨中央預計本周六公布海選結果，男女各10名；除海選共20人，剩餘14名也將從媒體、獸醫、工程師、消防員等領域找尋人選，34席不分區名單會提好提滿，詳細名單跟排序，須待中央委員會議確定。

(中時 )