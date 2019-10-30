陸央行發行2020版貓熊金銀幣。（照片取自中新網）

大陸中國人民銀行今天發行2020版熊貓（台灣稱貓熊）金銀紀念幣一套12枚，其中熊貓普制金銀紀念幣6枚、熊貓精製金銀紀念幣6枚，均爲中華人民共和國法定貨幣，並且，2020版熊貓金銀幣發行儀式首次在人民大會堂舉行。

2020版熊貓金銀紀念幣正面圖案均爲北京天壇祈年殿，並刊國名、年號；背面圖案均爲熊貓食竹圖，並刊面額、重量及成色。設計者宋麗娜說，2020版熊貓金銀紀念幣的設計理念是2019版的延續。2019版熊貓金銀紀念幣是以母子熊貓爲主題，講述的是熊貓寶寶誕生在大陸的美好故事。

(旺報 )