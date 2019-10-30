陸央行發行2020版貓熊金銀幣 17:412019/10/30 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸央行發行2020版貓熊金銀幣。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸央行發行2020版貓熊金銀幣。（照片取自中新網） 大陸中國人民銀行今天發行2020版熊貓（台灣稱貓熊）金銀紀念幣一套12枚，其中熊貓普制金銀紀念幣6枚、熊貓精製金銀紀念幣6枚，均爲中華人民共和國法定貨幣，並且，2020版熊貓金銀幣發行儀式首次在人民大會堂舉行。 2020版熊貓金銀紀念幣正面圖案均爲北京天壇祈年殿，並刊國名、年號；背面圖案均爲熊貓食竹圖，並刊面額、重量及成色。設計者宋麗娜說，2020版熊貓金銀紀念幣的設計理念是2019版的延續。2019版熊貓金銀紀念幣是以母子熊貓爲主題，講述的是熊貓寶寶誕生在大陸的美好故事。 (旺報 ) #熊貓 #金銀 #紀念幣 #2020 #人民 也許您會感興趣 推薦閱讀 救選情 為陳同佳案解套！又是政治算計 蘇拋執死令 04:102019/10/26 政治要聞 新聞透視》抓死刑犯祭旗！槍決一石二鳥 擺脫香港救選情 04:102019/10/26 政治要聞 設主權基金 培養下一代！韓允找錢 助年輕人出國遊學 04:102019/10/26 政治要聞 新聞透視》韓總復活 句句敲進人民心坎 04:102019/10/26 政治要聞 最準「民調」！謝龍介：韓蔡差距超乎想像 05:492019/10/26 政治 黃捷要結婚了？超美婚紗照曝光！ 08:222019/10/26 政治 當初派朱立倫會贏！？名嘴拍桌怒飆吳敦義 08:242019/10/26 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 08:522019/10/26 政治 韓流起死回生？屏東民調韓蔡差距震驚綠委 09:322019/10/26 政治 庶民緊抓雙手喊這句 韓國瑜神回… 10:062019/10/26 政治 兩岸熱門新聞 敏感時期香港法院竟倒掛國旗 挨批可恥 - 兩岸 國台辦未正面回應小英五月天演唱會：兩岸文化交流態度未變 - 兩岸 陸5軍艦 穿宮古、對馬海峽 - 焦點新聞 - 旺報 知專女浮屍命案未明 面談會遭縱火而中止 - 兩岸 大陸與12國就邊界問題達共識 不包括這2國 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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