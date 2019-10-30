民風淳樸的南區灣里部落，27日傳出超商強盜案，吳姓男子因被債務逼急，當天深夜11時許，帶著安全帽遮掩面容，持菜刀進入一家超商強盜12萬得手，警方掌握線索追捕，不到兩天在一家醫院旁的超商將他逮回。
32歲吳姓男子出獄後沒有工作，為了省錢與家人同住，睡在客廳沙發，只能靠借錢籌措生活費，債務累積越多，他心情不好，只能靠飲酒發洩，每天要喝掉兩罐高粱酒。
吳男被逼急了，趁著27日深夜11時許，拿起菜刀就前往住家附近的一家超商行搶，他走進店內就拿出刀子指著店員，劈頭就喝令店員拿錢，店員只能乖乖拿出12 萬現鈔，過程中有其他顧客瞧見，他還囂張怒斥「看啥」。
吳男強盜超商得手後從容離去，卻因酒癮太深身體不適，兩天後前往醫院就醫，警方或暴後成立專案小組，暗中鎖定他的行蹤，案發後45小時內在醫院旁的超商將他逮捕。警方發現，才短短兩天不到，吳男搶來的12萬贓款竟已全數花用一空，多數用來還債。
吳嫌用來作案用的菜刀，在案發後丟入二仁溪湮滅證據，警方上在打撈搜尋中。
(中時 )
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