針對中共代理人法案，國民黨立法院黨團今（30）日說，民進黨團撕毀承諾，故即日起關閉所有協商大門。（圖／本報系資料庫）

民進黨立院黨團昨在立法院院會強行表決通過「中共代理人法」相關提案，完成一讀付委程序，國民黨團今天發新聞稿強調，對於民進黨團片面撕毀先前「緩推」承諾，表達強烈譴責並即日起關閉所有朝野協商法案的大門。

國民黨團表示，民進黨的中共代理人修法版本儼然是《刑法100條》復辟，違反言論與新聞自由，也將影響在中國大陸工作的台商與求學台生權益，更違背民進黨建黨精神，若蔡政府執意大開民主倒車，為操作選舉而強行在本會期推動修法，國民黨團只能關閉朝野協商大門做為反制。

國民黨團強調，政府為確保國家安全、維護社會安定、強化相關法制，基本上國民黨團都予以都支持，今年5月7日立法院三讀通過的《刑法》第115條之1明訂，中國、港澳及境外敵對勢力適用外患罪章，已可處理共諜問題。如今蔡政府火急推出「中共代理人」修法提案，純粹是為2020大選的炒作策略。

國民黨團譴責民進黨已變成「獨裁進步黨」，台灣逐步邁向「綠色麥卡錫主義」，才剛修完「國安五法」，接著又提出「中共代理人」修法內容，這是將過去動員戡亂時期的烏雲，重新盤踞在台灣上空。面對如此惡質的修法，國民黨團呼籲全民在明年1月11日用選票唾棄民進黨、下架蔡英文。

(中時 )