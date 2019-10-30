業餘台灣電力成棒隊投手王宗豪緊急遞補12強賽中華隊劉致榮退隊的缺額，王宗豪穿著便衣向中華隊報到，他表示，接到通知的時候，腦袋有點空白，真的是太突然了！

由於事出突然，王宗豪今（30）日匆忙報到只帶著興奮的心情，中華隊也沒有發給任何裝備，王宗豪昨晚透過吳昇峰得知遞補的可能性，當下他沒有當真，他表示，有聽到吳昇峰提過，但他一直覺得不可能。

中華隊並未事先聯繫王宗豪，直到今天早上王宗豪接到電話才確定，可是他仍然覺得太突然了，王宗豪說：「當時心想怎麼是我？真的完全沒預期會入選，我本來已經收好東西準備回家，有點想小孩了。」

今年亞錦賽冠軍戰對上日本，王宗豪中繼投了3.1局、投出7K無失分，技壓日本隊；昨天他又在亞錦賽中華隊與古巴熱身賽先發2局無失分。

王宗豪的表現被中華隊總教練洪一中看在眼裡，他早是洪總屬意的人選，不過，中華隊先前已經確定陣容，無法任意更動，如今剛好遞補劉致榮的位子，順利成為中華隊28人最後放進的名單。

(中時電子報)