八斗高中、隆聖國小嶄新圖書室啟用，未來也可作為社區圖書館。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市八斗高中圖書室空間狹小，圖書長期只能以「書箱」收納，隆聖國小圖書館環境陰暗潮濕，讓學童避之不及，教育處與台灣歐德傢俱公司推動「百閱公益」，30日啟用基隆市首座幸福圖書館，以環保綠建材和友善空間規畫，提供舒適的閱讀環境。

甫獲得2019美國IDEA工業設計優秀獎肯定的歐德集團，自2005年起推動捐贈100所偏鄉學校建造環保綠建材為主的「綠色環保圖書館」，今年透過市議員張淵翔引介，由王志誠、王德先兩位頂尖設計師，打造屬於學生的幸福圖書館。

今日由市府祕書李文圭、蔡適應立委辦公室祕書王安棟與校方共同為基隆市第一及第二座幸福圖書館啟用，同時也是歐德集團全台捐贈的第37及38座圖書館，校方安排八斗高中原住民舞蹈隊、隆聖國小陶笛團隊演出喜迎圖書館落成。

教育處代理處長陳淑貞說，八斗高中雖有豐富書籍館藏，書籍只能以書箱收納，借閱不便，長期處於陰暗潮濕，導致書櫃老舊破損及書籍霉味，讓孩子們不敢踏入的隆聖國小圖書館，在設計師的巧手塑造出魔術般收納空間，以及溫馨的閱讀場域。

勉勵孩子們善用這一個如此優質的閱讀空間，透過閱讀豐富心靈，更為學生獲得更多改變自身的力量！也期待「百閱公益」捐贈計畫持續照顧基隆的學校，兩所學校的圖書室不僅是屬於校內的資源，未來也能夠成為周邊社區的圖書館。

(中時 )