詹姆士今(30)日出席詹麵、詹醬創意料理套餐饗宴記者會，身為廚師的他與曾國城(城哥)主持多年的《型男大主廚》，出門在外或者帶女兒去學街舞，逢人總會懷疑他會不會煮飯，是不是節目安排真廚師在螢幕後，讓詹姆士邊錄邊做菜，他說也不知道為什麼會這樣，「大概50人會遇到2-3個會問我這個問題」。

特製詹麵、詹醬套餐 (前菜-鮮蝦豆腐沙拉、湯品-紅油陳醋酸辣湯、主菜-蔥雞川麻湯麵&黑毛豬肉溫沙)(圖/詹麵提供)

詹姆士提及在創自創品牌的過程中，因前置作業都沒有準備好，讓母親臨終前無法看到成品，這件事情讓他感到沮喪，「那時候在工作室氣的拍桌！」，詹姆士也很懷念地說在他心裡一直都認為母親是個很賢慧的人，也會關心他在比賽中的狀況。

粉絲贈送由微縮模型藝術家葉大銘老師製作「詹麵研發廚房」(圖/詹麵提供)

開創拌麵的始祖，詹姆士說是從城哥開始帶動風潮，起初城哥告訴詹姆士說要把餐廳收起改作食品，他還叮嚀城哥食品和餐廳是兩碼子事，沒想到過3年城哥就成功，他笑說：「現在沒跟著做似乎更危險」面對拌麵市場進入戰國時代，「食物其實很主觀，大家選擇心中的最愛就好！」

詹姆士是個喜歡有趣事情的人，接下來打算在軍營、火車站甚至是選手村擺攤煮麵，希望讓大家嚐到他下廚的味道。他甚至很大方讓大陸的朋友採納他的創意料理開了一間餐廳，堅持快樂分享食物。這次詹麵出了第一款素食湯麵，未來在包裝上會走環保路線，同時也會推出不辣的麵，請大家敬請期待！

(中時 )