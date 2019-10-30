疑似李小璐和PG One跳手指舞。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

「金馬影后」李小璐2012年和賈乃亮結婚，2017年底驚曝李小璐與饒舌歌手PG One婚外情疑雲，近來盛傳李小璐已和賈乃亮離婚，但當事人沒回應。今(30日)網上突傳疑似李小璐和PG One親密影片，可見兩人親密依偎擺出許多動作表情，兩人還跳手指舞最後親吻，但不知影片拍攝時間，不確定主角是否就是李小璐和PG One，雙方公司也暫無回應。

李小璐2年前爆出疑似出軌PG One，賈乃亮第一時間發文認了被戴綠帽，但稱是自己對不起女兒和太太，希望外界「留一點餘地」。今年初兩人盛傳離婚，李小璐斷了6年替老公發文慶生的紀錄，更盛傳她私下已替女兒改姓，疑女兒監護權最後歸李小璐，但雙方沒承認。

去年李小璐向幾位汙辱她的網友提告，2月獲判賠償金人民幣55萬元（約新台幣254萬元），因不少人聲稱是「卓偉說李小璐劈腿」，李小璐的律師接受《新浪娛樂》專訪，透露向卓偉求證後，卓偉明確回應，他從來沒有在任何場合說過李小璐出軌、劈腿等言論。

據《新浪娛樂》報導，今下午傳出多支李小璐與PG One同框影片，第一支影片可見兩人緊貼，第二支影片可見兩人跳手指舞，最後親了一下，還一人一手比愛心，網友紛紛驚呆說：「我緩緩打出一個？」、「這下沒話說了吧」、「心疼賈乃亮」、「女生確定是李小璐嗎」，真相暫等當事人回應。

(中時電子報)