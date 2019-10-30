前高雄縣議員、去年高市第五選區市議員參選人何堅心遭檢警查獲以每票1000元賄選，一審認定何堅心在選前以3萬元、2千元代價分別向給林姓、曾姓男子買票，依犯交付賄賂罪判4年半、褫奪公權4年。30日高雄高分院撤銷原判，改判3年8月、褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，林男的兒子曾去何堅心家中施工，因而與何堅心認識。2018年11月21日晚間8點多，何堅心開著休旅車、載著太太到他家，一進門就要他幫忙買50票。「我說我沒辦法，他就說不然30票好了，我就同意」。接著何堅心走回車上拿了3萬元交給林男，林男回家後再依約、以一票1000元的代價向其他人行賄。隔日，何堅心同樣也向另一名曾姓男子行賄2000元。

另有王姓證人指出，事發當天接獲何堅心要出門賄選的消息，於是開車跟蹤何堅心至林男家門口，親眼看到何堅心從林宅走出、從汽車副駕座向他太太拿現金並裝進信封袋，再走入屋內。

一審法官表示，受賄者均證稱賄款來自何堅心，林宅監視器也清楚拍下何堅心的穿著和身影，但何堅心堅持否認犯行。此外，何堅心去年才因涉高雄農田水利會補選會長買票案遭判半年徒刑確定，如今又犯同一類的妨害選舉公正案件，為累犯需加重其刑，共判4年半徒刑，褫奪公權4年。上訴至二審，法官改判3年8月、褫奪公權4年，仍可上訴。

(中時 )