昨日清晨6點多，善化區有民眾發現麻善大橋台19甲線往善化方向有2名孩童騎著腳踏車疑似走失，於是趕緊報警，原來是被社福機構安置的小俊（化名）太想念媽媽，同學阿進（化名）義氣相挺，兩人清晨偷跑出來要去關廟找小俊媽媽，幸好警方及時尋獲，平安被機構老師帶回。
台南市警察局善化分局溪美派出所警員吳文義清晨接獲民眾通報後，立即沿途尋找，並於7點多於台19甲線與溪美路口找到該2名國小六年級學生，分別各自騎著腳踏車並背著後背包，經警方帶回派出所詢問2名孩童為何清晨走失之情形經過，2名孩童因緊張皆無法描述經過。
警員吳文義先將其安撫且舒緩孩童情緒後，鍥而不捨的追查，得知該2名孩童因想念媽媽欲前往關廟找媽媽，故從某社福機構逃跑出來，趁機構人員都還在睡覺，4點多時相爬窗溜出機構，被警方發現時已騎了十多公里。
經警方通知家屬及該機構老師後，均前來派出所瞭解狀況並帶回孩子，使孩童免於危險，家屬及機構老師當場向警方表示感謝之意，並承諾會加強孩童的心理輔導與關懷，不再發生類似情形。
(中時 )
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