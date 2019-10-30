新北市議員江怡臻提出許多婦幼保護政策，目前都已陸續實現中。（摘自江怡臻臉書／葉德正新北傳真）

國民黨市議員江怡臻30日總質詢向市長侯友宜爭取坐月子到宅服務，要求由市府提供弱勢家庭獲得免費、完善的月嫂照顧，讓新手媽媽獲得身心調養，減輕產後休養的壓力；侯友宜表示，將全力規畫，讓弱勢家庭、身心障礙家庭都能免費享受到坐月子到宅服務。

江怡臻質詢時指出，坐月子到宅服務是市府婦幼政策失落的一塊拼圖，之前她建議市府並成功推動了包括鼓勵企業推動陪產檢假、小爸媽免費托育等政策，這個會期也爭取包含兒童安全座椅全面檢測、以及私立幼兒園準公共化經費明確化，現在提出的坐月子到宅服務，希望市府能支持孕產婦喜獲新生兒後最艱困的一段時間。

江怡臻說，坐月子對媽媽的身心恢復、新生兒家庭的起步來說相當重要，但是身心障礙及弱勢的家庭可能沒有辦法負擔動輒每日上萬的月子中心，甚至是每日幾千元不等的月嫂費用。

江怡臻說，建議市府針對弱勢家庭提供坐月子到宅政策，在生育津貼和月嫂服務之中二擇一，不僅分擔新手媽媽初期的照護負擔，對新北整體預算也不會太重，更讓新北市成為育兒政策最完整的縣市。

侯友宜表示，很謝謝江怡臻議員的提醒，他一定會全力推動這項政策並編列預算，讓弱勢家庭、身心障礙家庭都能免費享受到坐月子到宅服務，包括新生兒照顧、產婦照顧、月子餐製作等等。

社會局長張錦麗指出，未請領生育津貼者，可以選擇價值三萬元的的坐月子到宅服務，將比兩萬元的生育津貼更優惠，也讓新北市政府的婦幼政策更加完整。

(中時 )