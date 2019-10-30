台東市民代表會定期大會30日展開，台東市長張國洲進行施政總報告，張國洲表示，公所財政市20年來最佳，預算餘絀有2億5,118萬元，透過穩健財政積極向上爭取補助款，從5年前的1億6,608萬成長至去年度3億7,893萬元，成長近3倍，施政目標「路平、燈亮及水溝通」讓市容變美，堅持做的事。

張國洲30日向代表會及台東市民報告台東市公所各項業務的進度及未來市政規畫。以「穩健財政、建設不停歇」、「提供優質基礎建設」、「公私協力齊心合作」、「維護傳統文化」、「有溫度的施政」、「提供教育訓練及資訊」、「2020年施政願景」等7個市政面向，闡述5月迄今施政狀況及未來展望。

張國洲表示，擔任市長有個心願，就是在市長任內將市區所有老舊道路重新鋪設完成，目前進度已完成3分之1，未來3年會加緊努力完成他的心願。

在社會福利方面，除了例行性業的申請外，施政目標中22個部落皆設置文化健康站，目前已設置16站，達成率為72％，老人日托站目前有7站，各類服務1月至8月已達1萬267人次，顯示所方甚為重視關懷長者。針對弱勢邊緣戶家庭的救助，公部門的資源有限，因此透過民間社福團體或個人的資源協助他們度過生活上的難關。

面對基層鄉鎮市公所的財源有限，張國洲說，未來會多開闢公共造產業務，以提高本所的自主財源，例如將中央市場耐震補強，打造舒適的購物環境，吸引民眾來購物，攤商也願意進駐，自然貨出得去錢就進來了，攤商賺大錢。

另外張國洲強調，施政要「堅持做對的事」，因此面對43年未曾調整的里鄰整編，最小的里190戶與最大的豐榮里3,059戶，戶數相差16倍，感謝代表與長的支持，明年會進行調整，促使行政資源平均分配，里幹事們服務能量更提升，使台東市邁向更具競爭力的現代化城市。

(中時 )