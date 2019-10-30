爆米花有原味、美式焦糖牛奶及巧達起司3種口味。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉農會輔導在地小農栽種的爆裂種玉米，今年推出其加工商品「心意足多口味爆米花」，農會標榜以「國產」、「非基因改造」、「全台唯一有機轉型期」爆裂玉米粒製造的，既美味又有保障，銷售量節節上升，農會正計畫藉由爆米花的熱銷度，擴大爆裂玉米的通路市場。

看電影吃的爆米花，其實多由國外進口爆裂種玉米製作而成，但義竹鄉農會的「心意足多口味爆米花」，是與農改場合作，輔導在地農民栽種「爆裂種玉米」製作而成的，分為原味、美式焦糖牛奶及巧達起司3種口味，因爆米花原料新鮮，口感及香氣遠勝於進口玉米，獲得消費者好評，更是農會的熱銷商品。

義竹鄉農會總幹事翁永寧指出，農會認為義竹栽培硬質玉米的技術成熟，雖每公頃產量無法跟硬質玉米相比，但爆裂種玉米每公斤可賣50元，價格是硬質玉米的5.5倍，因此，若成功能栽種出優質的爆裂種玉米，不僅可以與國外低成本的原料競爭，也能成為廠商購買的商機。

翁永寧指出，歷經3年種植，去年成功栽培出國產有機轉型爆裂種玉米，預計明年將通過有機認證，目前以2.5公頃的農地施作，在近年國人對食的「安全」、「健康」需求增加下，已經有機通路品牌里仁公司等企業，向農會購買玉米粒做加工，農會也期待透過爆米花的加持，擴張其原料的通路市場。

(中時 )