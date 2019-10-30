台南市政府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市志工服務協會等，將喜憨兒基金會台南庇護工廠製作的200份「圓滿喜樂餐」，發送到台南市26區64戶職災弱勢勞工家庭。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

弱勢助弱勢，台南市政府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市志工服務協會等，把喜憨兒基金會台南庇護工廠製作的200份「圓滿喜樂餐」，發送到台南市26區64戶職災弱勢勞工家庭，暖心也暖胃。

南市府勞工局長王鑫基、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長林文一、大台南總工會副理事長陳美靜、秘書長王永木與勞工局同仁一行，帶著喜憨兒親手製作的「圓滿喜樂餐」拜訪職災弱勢戶，餐點內有雞腿、雞腿排、豬肋排跟米飯，既美味又有人情味。

首站來到南區37歲吳姓職災勞工家中，吳女在工作中手掌被沖床機械捲入，導致左手多處手指截肢失能，與公司也終止勞雇關係，她不但育有3位年幼子女，目前只能靠著先生擔任送貨員的微薄薪資支付房租及生活家用，經濟十分拮据。

另一位59歲的黃先生原本從事清潔管理工作，但上班途中發生車禍，造成頸椎嚴重受損使得下半身癱瘓，目前臥床休養，太太還必須辭職在家照顧，加上醫療照護費用龐大，家中經濟狀況沉重。

王鑫基指出，市長黃偉哲相當重視職災、弱勢勞工家庭多元性照顧，感謝社會各界的愛心，不僅能成為憨兒在職場持續飛揚的動力，也透過社會公益回饋方式，點燃職災弱勢勞工家庭的希望，讓他們感受人間溫情。

(中時 )