據今公布的3份最新民調，結果顯示，國民黨韓國瑜的民調有觸底反彈的趨勢，有的從落後雙位數拉近到個位數，有的則是從大幅拉近差距，從16%拉近到11.5%，或許代表韓國瑜近期拋出的議題和政策，有效帶動正面討論有關。

據《ETtoday新聞雲》今公布的最新總統大選民調，結果顯示，在藍綠韓蔡單挑對決下，蔡英文支持度為42.1%，韓國瑜支持度為33.1%，雙方差距9個百分點，若與同民調上次所做結果相較，蔡英文支持度下滑1.8%，韓國瑜則微幅下滑0.1%，兩方差距從10.7%，小幅拉近到差距9%。

另外，據《未來事件交易所》以期貨方式預測大選選情，近期蔡英文總統及高雄市長韓國瑜民調已經拉近至近乎五五波，根據未來事件交易所2020總統大選預測市場，截至昨天的平均交易價格，蔡英文以$51.24領先國民黨總統參選人韓國瑜的$49.0，韓國瑜急起直追，雙方差距只剩下$2.24。未來事件交易所認為補助交換生政見有正面效果。

據《綠黨》今在臉書所公佈最新民調顯示，國民黨韓國瑜支持度32.8%，民進黨蔡英文支持度44.3%，蔡英文與韓國瑜的差距11.5個百分點，若與上周同為《綠黨》所做民調相較，雙方支持度差距，從超過16個百分點急遽縮小到11.5個百分點。

(中時電子報)