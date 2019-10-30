苗栗縣苑裡鎮水坡、泰田、社苓及玉田等4里，有家戶尚未有自來水可用，立委陳超明30日邀集水利署、自來水公司會勘，將於明年進行4項延管工程。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣設有5座水庫，但自來水普及率確定名列全國倒數第4名，苑裡鎮水坡、泰田、社苓及玉田等4里，有許多家戶至今無自來水可用，30日立委陳超明邀集水利署與自來水公司第3區管理處進行現勘，爭取明年於苑裡執行4項延管工程，嘉惠436戶鄉親。

自來水普及是地區進步的象徵，陳超明指出，許多外出子弟返鄉時，看到家裡沒有自來水，生活不方便，會間接影響探親意願，苗栗坐擁5座水庫，但水都往台中等都市輸送，他怒批自來水公司，「台中自來水普及率達95％，這是犧牲苗栗得來的」，必須改變這種不公不義的情形。

水利署長賴建信了解苗栗情形，允諾加速推動無自來水改善的工程，盡速提升自來水普及率，將於明年度在苑裡鎮執行4項延管工程，挹注總經費達2億1764萬元，改善後將有436戶鄉親受益，預計普及率將由63.41％，提升至66.36％，增加2.95％。

陳超明表示，自2012年起，迄今苗栗地區爭取並執行的延管工程共有175件，總經費共達9億6389萬元，共有4398戶鄉親獲得協助，普及率也由77.32％提升至82.85％，但只要有1戶鄉親反映無自來水可用，就應設法改善解決，未來將也持續爭取經費，以解鄉親無自來水可用之苦。

(中時 )