國立金門大學第1個博士班「產學合作培育博士級研發人才計畫」（產學博士班）在本月28日獲教育部核准設立，將自109學年度起開始招生。

金大校長陳建民表示，該校推動博士班的設立有年，歷經多個時期的努力，藉由持續不斷在研究、教學、校務發展上精進與改善，如今產學博士班獲准成立，顯示辦學績效獲得教育部肯定。

金大現有12個碩士班，在產學博士班的加入後，將使得金大由學士、碩士到博士的學術訓練與研究發展體系更趨完整，也將對地方產業經濟之發展與研發人力資源之蓄積帶來正面助益。

陳建民在校務會議中也期許各學院，根據自身的特性提出博士班的設置規畫，以達到產、學、研3方共營共利的目標。

金大指出，此次是由管理學院提出「跨境產業策略與發展」做為博士學位學程申請的主軸，配合在地金酒公司在製造、管理等面向上的實務研究需求，做為雙方合作共同推動博士級研發人才培育的重要標的之一。

未來，金大每年將藉由「碩博合一」的途徑，由在學碩士班學生中招收6名國內與境外學生直攻博士班，就讀期間教育部也將會提供適當津貼補助，朝共同培育產業所需人才的方向邁進。

(中時 )