◎補助交換生政見有感 韓蔡差距拉近

未來事件交易所以期貨方式預測大選選情，近期蔡英文總統及高雄市長韓國瑜民調已經拉近至近乎五五波，根據未來事件交易所2020總統大選預測市場，截至昨天的平均交易價格，蔡英文以$51.24領先國民黨總統參選人韓國瑜的$49.0，韓國瑜急起直追，雙方差距只剩下$2.24。未來事件交易所認為補助交換生政見有正面效果。

◎黨員破6千 民眾黨狠宰時力

台北市長柯文哲組成的台灣民眾黨30日舉行記者會宣布，正式黨員已突破6000人，其中84.89％黨員未滿45歲，83.7％學歷在大專院校以上，更有38.66％的黨員位在雙北市，黨員數量已經超越時代力量2000多名黨員。民眾黨也表示，11月2日會公布包含海選及自提的不分區立委名單。

◎下午開鍘 陳杰控吳敦義四大罪狀

國民黨繼上周中常會通過開鍘「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬黨籍，今天下午中常會將再開鍘參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎、參選彰化立委但拒絕柯文哲拉攏的全國總工會理事長陳杰兩人黨籍。陳杰中午將赴中常會外發表聲明，指控黨主席吳敦義四大罪狀，重批吳「為何急著開除陳杰，卻不敢開除王金平黨籍？」「是我違紀？還是吳敦義違法亂紀？」

◎空殼公司假造中獎發票 詐1600萬

這個油水很肥！彰化縣34歲曾男、33歲盧男兩人共謀，涉嫌虛設7家加水站公司行號，3年來買進數千萬張空白發票，再依每期統一發票中獎號碼開立不實發票，四處兌領獎金；總計已兌領59203張發票，詐領金額高達1596萬5800元，彰化地檢署29日搜索後傳訊12人到案，將主嫌兩人聲請羈押禁見，彰化地院上午裁准收押盧男、裁定曾男以10萬元交保。

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