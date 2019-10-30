勞動部職安署針對11家食物外送平台業者專案檢查，其中遭認定為僱傭關係包括foodpanda、UberEATS等6家平台業者，職安署說，會在1月完成職業設施安全規則的修正，未來如果業者違反食物外送安全指引，將依職安法第6條開罰，最高可罰至30萬元。

此次專案檢查，共抽查每個平台業者至少5名個案，再推斷是否屬僱傭關係，其中遭認定的為6家業者，如勞工名卡未置備可罰2萬至30萬、勞工出勤紀錄未置備可罰9萬至45萬，未投保勞工保險則要罰4倍未投保的勞保、未提繳勞退則要為勞工提繳，每超過一天就要加徵應提繳金額百分之三滯納金至應提繳金額一倍為止。

到底會開罰多少錢？職安署表示，後續會把勞檢的個案移請地方政府裁罰，尊重地方政府的裁量權。勞保及勞退則會請勞保局裁處，但僅會移送遭勞檢違法的個案。

職安署說，目前已著手修正職業設施安全規則，將把食物外送安全指引納入，未來僱傭關係業者違反食物外送安全指引，將可採職安法第6條，最高可開罰至30萬元。

(中時 )