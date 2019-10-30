桃園市保安警察大隊23日盤查陳姓男子時，因陳有徐男住家鑰匙，懷疑陳是小偷，要陳帶警方到徐男家中查看。當時警方向檢察官報請逕行搜索獲准，也在徐家中查出安非他命，將徐逮捕移送。但法院認為，警方不符合逕行搜索要件，因此裁定釋放徐男。

徐男被逮捕後，認為警方搜索時，未獲得他同意，因此向法院聲請提審，請求釋放。法院審理後，認為當徐開門時，並沒有證據顯示他涉及刑案，沒有涉案合理的根據，員警不得任意拘捕。

法院也認為，警方搜索時，有向檢查官報請逕行搜索獲准，但並不符合逕行搜索要件，就算檢方報備補陳報告書，但也無法認定逮捕程序合法，裁定給予釋放。不過警方當時向檢察官報備後，也有後補資料給法院，補齊資料後，法院去函警方，對於逕搜准予備查，最後仍被認定不符合要件，警方表示，對於院方兩種見解，都給予尊重。

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(中時 )