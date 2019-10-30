屏東縣上屆33個鄉鎮市長，其中9個鄉鎮市、11名首長涉及弊案遭停職，寫下地方自治史上難堪紀錄，屏東縣政府政風處近來積極防堵、避免重蹈覆轍，從預防、查緝加強力道，盼能洗刷外界不佳觀感。

屏縣府政風處長吳茂興指出，全縣鄉鎮市有18個鄉鎮公所沒有政風單位，導致首長、甚至採購人員相關法治觀念薄弱，除要求鄰近公所就近協助，以走動式巡迴服務，加強公務員法治訓練及強化預警機制。

過程中發生不少趣事，查處科長蘇建中表示，政風人員曾勘查一處道路工程案件，行經雜草叢生「墓仔埔」後，突然下起大雨，大夥迅速衝回車上，車子卻無法發動，此刻卻發現，前方道路水流竟往特定方向流去，走近一瞧才驚見已塌陷成坑，以一條剛鋪設完工道路，破損速度超乎尋常，於是著手偵辦廠商偷工減料與公務員是否涉及驗收不實。

另處稽查人員抽查工程案件，來到一條大排水溝現場，突然在溝牆上發現1隻蜥蜴，順腳一伸要踢碎石去趕牠，竟發現應是梯形構造物竟呈現平行四邊形，明顯偷工減料。吳茂興說，若查證屬實，業者恐涉及詐欺，公務員也有行政責任，這些部分就是宣導重點項目，避免相關工程人員因不瞭解，便宜行事而受罰。

(中時 )