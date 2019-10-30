高鐵售票系統異常 搶修後已全面修復 17:562019/10/30 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高鐵售票系統異常 搶修後已全面修復。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午打開高鐵網路訂票系統時發現異常，實測訂票步驟無法顯示下一步。(圖/林郁庭攝) 今日下午陸續有民眾發現台灣高鐵訂票系統疑似有異常情形，會出現無法訂票的狀況，包括高鐵的站外售票通路(網路、超商、手機訂票系統)都發生系統異常，致影響訂票效能。 高鐵表示，今日主要是系統異常影響訂票效能，經高鐵公司派人維修，目前系統已恢復系統正常運作。維修期間，旅客仍可透過車站內售票窗口或自動售票機購票。 (中時 ) #高鐵 #售票系統 #異常 也許您會感興趣 推薦閱讀 京滬高鐵拚IPO 估募資292億人幣 04:092019/10/26 焦點新聞 每日賺人民幣3,500萬元 京滬高鐵衝向A股IPO 23:102019/10/26 財經 中市府將宣布中火是否停工 經部：最嚴重影響備轉7％ 09:442019/10/28 財經 蔡政府一例一休政策 四成四民眾不支持 10:572019/10/28 政治 陸最賺錢高鐵 靠67名員工打拚 04:102019/10/29 焦點新聞 首波沙塵暴襲台 空氣品質恐發橘警 19:282019/10/29 生活 明東北風持續增強 2地區防大雨 20:502019/10/29 生活 恆智重機新系統 邁向國際 推出AI無人駕駛自動導引運搬系統 04:102019/10/30 產業特刊 氣象局發布大雨特報 3地區嚴防降雨 09:162019/10/30 生活 韓國瑜勝選不難 陳揮文：只要證明兩點就當選 08:382019/10/30 政治 生活熱門新聞 水滾下水餃錯了？美味關鍵在這步驟 - 生活 麥當勞輸了！速食界的雞塊霸主是「它」 - 生活 高雄勞工夜市11／11熄燈！原因曝光網酸1450 - 生活 喝茶和咖啡哪個能減肥？真相驚人 - 生活 勞檢出爐 UberEATS、熊貓與外送員屬僱傭關係 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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