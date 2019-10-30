今天下午打開高鐵網路訂票系統時發現異常，實測訂票步驟無法顯示下一步。(圖/林郁庭攝)

今日下午陸續有民眾發現台灣高鐵訂票系統疑似有異常情形，會出現無法訂票的狀況，包括高鐵的站外售票通路(網路、超商、手機訂票系統)都發生系統異常，致影響訂票效能。

高鐵表示，今日主要是系統異常影響訂票效能，經高鐵公司派人維修，目前系統已恢復系統正常運作。維修期間，旅客仍可透過車站內售票窗口或自動售票機購票。

(中時 )