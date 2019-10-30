南台灣民眾年終最大驚喜來了！金曲歌王蕭敬騰確定將2020跨年場壓軸演出獻給中天電視轉播的「2020愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」。有2年未留在台灣跨年的蕭敬騰說：「好開心陪大家迎接新年，高雄人特別熱情、小吃好吃，很期待！」至於壓軸演出是否有特別安排「驚喜」給高雄的朋友？他先賣個關子：「驚喜說出來就不是驚喜了。」不過寵粉的他也對高雄的粉絲喊話：「想聽什麼我的歌，歡迎點歌！」

為了滿足高雄粉絲，今年蕭敬騰選擇在高雄夢時代舞台獻出2020年「首唱」，對南部粉絲是一大福音。蕭敬騰說：「倒數完後，第一件事就是上台唱歌給高雄的朋友們！」而這次跨年趕場，南北移動的交通是一大問題，蕭敬騰要粉絲不用擔心：「都在計畫中，相信公司同事，都已幫我安排好了。」對高雄小吃念念不忘的他，透露每次到高雄必吃「海膽炒飯」，跨年晚會結束後，還想多留一天吃吃小吃，「新年第一天，一定要吃得開心！」

事實上蕭敬騰成為歌手後的跨年夜，幾乎都在工作中與粉絲共度，每一場跨年都有滿滿的回憶，他由衷說：「每一年的跨年都是獨特、難忘的！」蕭敬騰還自曝小時候參加跨年，曾對站在前面的觀眾惡作劇，「小時候曾經和同學參加跨年活動，拿打火機燒前面觀眾的頭髮，但這是錯誤示範不要學！」

「2020愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」將在今年12月31日高雄時代大道熱鬧登場，表演嘉賓卡司堅強，除了歌王蕭敬騰外，還囊括許多實力派唱將、偶像級歌手，完整演出名單接下來將陸續揭曉，「2020愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」並將由中天電視全程實況轉播，更多即時資訊及內容敬請鎖定「中天綜藝攏底家」粉絲專頁。

(中時電子報)