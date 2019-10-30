台北市電影委員會承辦的「2019台北影視音人才媒合會」今（30日）在松山文創園區舉行，活動為期2天、分為2組，首日由「劇本組」優先媒合，今年的媒合類別與往年有所不同，除了劇本之外，首次針對動畫特效領域創作者進行媒合，於明（31日）壓軸登場。

資深電影人徐立功近年因中風等健康因素大幅縮減工作量，他特別排除萬難接下劇本評審工作，以過往經驗為年輕世代的創作者帶來更全面的視野。推動此計畫的台北市電影委員會總監饒紫娟回憶，「去年金馬獎結束，忙了一整天的主席李安雖然疲憊，但不忘叮嚀我不管VR、AR等技術，『特效視覺』能趕快做就盡快，所以今年我們特別增開這個項目」。她形容人才就像珍珠一粒粒散落各處，要有一條線串起來才能變成耀眼項鍊，而影委會搭起影視音創作者與製作投資方之間的橋樑，期望藉由媒合會活動，不僅促成更多的影視合作案，讓更多精彩優質的作品得以問世，也給予創作人才遇見伯樂的機會。

台北市電影委員會委員暨中華民國廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江則說：「國際上有許多3D動畫作品，都在台灣加工製作，在台灣有許多的卓越人才，本次的媒合會，台北市電影委員會即是扮演重要推手的角色，在台北市文化局支持下，藉由投資方與創作方，讓青年朋友，有更多的機會做出更棒的作品」。

「2019台北影視音人才媒合會」30日在松山文創園區舉行。（盧禕祺攝）

這次媒合會亦湧入各路知名好手踴躍參與，包含「劇本組」入圍者包括知名連續劇《麻辣鮮師》編劇徐繼周、電影《共犯》原著編劇烏奴奴與夏佩爾、電視劇《最佳利益》編劇之一陳文梓等；「動畫特效組」則包含參與電影《追龍》場景製作的李明德、曾以《一把青》獲得第51屆金鐘獎最佳美術設計獎的嚴振欽，眾多好手一同齊聚，創作者與投資方在會場內勢必非常地熱絡。

而為了讓參與「拍台北」電影劇本徵選活動的國內優秀編劇們有更多曝光機會，本年度媒合會開幕同時辦理第十一屆「拍台北」電影劇本徵選活動頒獎儀式，同時本年度的電影劇本獎得主們也一同參與本次媒合盛會，得獎者包含銅劇本獎：《顏值自造機》華疌、《日全蝕》馮勃棣、《老嫁妝》黃偉烈、許芝菁，每組獲得5萬元獎金；銀劇本獎：《限乘一人》尤以青、王加安、馬克明、周克威，共同獲得15萬元獎金；金劇本獎：《貪婪演算法》楊慈露，獲得30萬元獎金，劇本獎讓得獎作品有機會尋得適合的製作方與投資方，拍攝製作成電影、搬上大銀幕、參與國際影展巡演。

去年媒合會共促成近250場的會談，媒合成功率高達88%，主辦單位期盼今年成績能更上一層樓，超越上一屆，並促進創意人才能有更好、更有保障的舞台，為台灣影視產業注入一股積極正向的力量，發掘出台灣影視音人才的無限可能性。

(中時 )