國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出「綠營首長白白胖胖」引發熱議，日前被黨中央開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓，昨晚在政論節目《關鍵時刻》表示，國民黨過去沒有主導議題能力，這次殺出韓國瑜，讓民進黨措手不及，韓國瑜的「白白胖胖」戰法掌控聲量，選戰節奏都被韓國瑜牽著走。

李正皓說，要分辨韓國瑜裝傻或真傻，有一個跡象可以看出來，韓國瑜講完話後的隔天，如果是「國政善後團」出面解釋，就是真傻，若是「發言人團」出面且再加碼，就是在裝傻，表示這個議題在韓國瑜陣營設定範圍內，揮刀要幫韓國瑜打選戰。

李正皓表示，國民黨過去沒有主導議題能力，都被民進黨牽著鼻子走，這次殺出韓國瑜，反倒是讓民進黨措手不及，大家覺得韓國瑜在搞笑、胡說八道，但媒體都在報導。

主持人劉寶傑附和，連蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、農委會主委陳吉仲召開的記者會，本來在講述大型農具30億元補助，但外界都在看蔡英文如何回應「白白胖胖」。

李正皓補充，一切選戰節奏都被韓國瑜牽著走，蔡英文的聲量不見，更可怕的事，民進黨各地立委聲量也會一併掩埋，一旦進入大選節奏，立委爭曝光一定要找蔡英文，但未來畫面都是被動回應韓國瑜，曝光等同沒有曝光，更無法催票。

李正皓指出，韓國瑜這些看似失言的話，其實叫做「仇恨動員」，藉此凝固他的韓粉，就像「一隻穿雲箭」APP一樣，現在韓國瑜手上唯一的籌碼就是韓粉，而不是國民黨、地方派系、吳敦義，只要握有這100萬至150萬的韓粉，去哪裡都是最大尾，即使最後總統大選敗選，回到國民黨也有韓粉支持。

(中時 )