李佳芬參與五股賀聖宮老人共餐，化身廚娘上菜。（譚宇哲攝）

李佳芬今天下午前往新北市五股賀聖宮參拜，替韓國瑜及國民黨新北市第二選區立委參選人黃桂蘭助選。（譚宇哲攝）

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今天下午前往新北市五股賀聖宮參拜，替韓國瑜及國民黨新北市第二選區立委參選人黃桂蘭助選，李佳芬說，韓國瑜明年若能當選，一定會為國舉才，也希望大家用愛護韓國瑜的心情，讓好的立委當選。

李佳芬五股賀聖宮行程原訂今天下午4點30分到場，但因前一場淡水行程耽擱，李佳芬遲了約15分鐘才抵達，現場湧入大批韓粉，廟前廣場播放著《夜襲》，眾人手舉國旗，「韓國瑜凍蒜」聲不絕於耳，黃桂蘭、前內政部長李鴻源、國民黨第四選區立委陳明義、國民黨新北市黨部主委李乾龍皆到場。

李佳芬先是進入賀聖宮參拜，祈求韓國瑜、黃桂蘭高票當選，隨後至賀聖宮地下一樓參與老人共餐，李佳芬現場換上廚師服親自上菜給長輩，展現高親和力。

李佳芬致詞時表示，很多選民期待明年選舉後，能讓台灣經濟越來越好，韓國瑜是個非常簡單的人，很多事情不會想太多，只要能做就盡量做，只要他能當選，一定會為國舉才，讓國家好的人才可以為民服務，也拜託大家用愛護我們的心情，共同讓好的立委當選。

(中時 )