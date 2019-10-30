不少大學生都有「窮到吃土」的經驗，有可能是家庭因素，也有可能是花錢太揮霍。日前在Dcard上有網友PO文表示，為了減輕家裡負擔，讀大學後便主動提出要自己出學費和生活費，但私立大學的學費可不是在開玩笑。月底帳單寄來時，原PO早已吃土，便決定向室友借看看，結局讓網友戲稱，可以嫁了。

Dcard上一位網友PO文表示，自己月底吃土，便決定向室友借錢看看。原 PO 心想，都認識三年了，應該不會見死不救吧？便去敲了室友的門，室友聽完後只淡淡的說，你等等。接著就將一包泡麵拿給原 PO 了！原 PO納悶的收下後心想，好吧！雖然沒有借到錢，但還好下一餐有著落了！

內心失落的他，看著泡麵就想起小時候曾和媽媽一起去吃麵的回憶，讓他想家想到快流淚。突然間，他發現明明只有一包泡麵，幹嘛還用橡皮筋綁著呢？翻過來後，竟發現一張 1000 元被綁在後面，讓原 PO感動的直呼「能交到這樣的朋友真的三生有幸，真的謝謝」。

Dcard上一位網友PO文表示，自己月底吃土，便決定向室友借錢看看。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出吸引很多網友回應，「這種能雪中送炭的朋友真的好珍貴」、「這種朋友真的要好好珍惜，之後還錢記得再請對方喝個飲料嘿」、「嫁了吧」、「有錢要記得還人家」、「好感人！有這種室友真的很棒」、「拜託在一起好嗎！真的溫馨欸」、「患難見真情」、「有這種朋友真好」、「嫁給他嫁給他」。

但也有網友詢問，「為何不辦學貸呢？可以減輕負擔。」、「1000元能做什麼？如果這樣不如休學，專心工作。」、「為什麼不辦學貸 學費也可以減免吧！以你的處境如果有中低收入的還可以申請生活費」。

(中時電子報)