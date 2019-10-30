遠航加強離島居民服務，也有累計點數回饋。（遠航提供／李金生金門傳真）

遠航配合明年2月初開跑的「金門馬拉松」，從2020年2月7日起4天期間，每天北中南出發至金門共提供約2100個機位，預期有助於紓解一位難求的狀況。

遠航指出，為方便旅客安排行程，遠航已開放預先訂位天數至360天前，提升訂位的便利性，也更能符合離島居民及國內外旅客提早規畫旅遊行程之需求。

遠航發言人盧紀融表示，遠航考量即將於明（31）日開放報名的2020年2月金門馬拉松，跑者有提前安排機票及住宿之必要，從2020年2月7日起4天期間，每天北中南出發至金門共提供約2100個機位。即日起遠航官網也受理起飛前3日及往後90天內所有航班之線上訂位後補。

另因應目前行動裝置的熱潮，遠航也積極推動APP及Line線上客服服務。只要下載遠航APP，訂位購票、航班動態、更改行程及預辦登機等線上化服務一鍵即可完成。

遠航表示，旅客也可加入遠航APP會員，成為會員後於官網或APP購買之機票，一經搭乘即可累積點數。票價每20元可累計1點，累計500點於官網購票可現抵用100元，對長期搭乘的商務旅客及離島鄉親是最實質回饋。

(中時 )