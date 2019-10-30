2019年WTA年終總決賽，今天首場比賽安排雙打賽事，由台灣組合詹詠然/詹皓晴對上比利時梅藤絲（Elise Mertens）/白俄羅斯沙芭倫卡（Aryna Sabalenka），雙詹首盤錯過盤末點，最終6比7(5比7)、4比6落敗，這也是姊妹倆在小組賽的2連敗，晉級之路也變得困難。

這場比賽詹詠然之前的女雙搭檔、瑞士退役名將辛吉絲（Martina Hingis）到場觀賽，開賽由雙詹先發球，並在自己的發球局相當強勢，第5局詹詠然發球時雖曾面臨0比30落後，但姊妹倆靠著良好的默契連趕4分而順利保發，很快取得3比0局數領先。

看似掌握得相當好的比賽，在中段出現變化，變成梅藤絲/沙芭倫卡越打越順，連保帶破同樣連下3局，將局數追成了4比4平手，第9局對手發球局詹詠然/詹皓晴原本有2個盤末點，可惜關鍵分沒掌握住，被梅藤絲/沙芭倫卡保發躲過危機，第11、12兩方人馬再度互破，特別是第12局，雙詹也化解了對手2個盤末點，將比賽逼進搶七。

搶七局雙詹也是佔得先機，破了對手3個發球分、連得5分而取得5比1領先，只要再2分就能搶下第一盤，可惜姊妹倆再度錯過機會，而梅藤絲/沙芭倫卡又是一番強力攻勢接連取，靠著6比0高潮，反倒以7：5讓雙詹吃癟。

首盤從領先到讓出，詹皓晴在最後一分打完時相當氣惱，姊妹倆這時申請上洗手間，透過解決生理需求並爭取時間緩和一下情緒，回到場上後，第二盤一開始先破了對手發球局，不過第2局詹詠然的發球連掉4分不保。

第7局雙詹原本有機會再度破發，卻錯過4個破發點，所幸下一個詹皓晴的發球成功守住，第5局雙詹搶先破發，輪到詹詠然發球時卻沒能守住發球局，第10局詹詠然也再一次丟掉發球，並葬送了勝利。

今年溫布頓詹詠然/詹皓晴也對過梅藤絲/沙芭倫卡，當時也是直落二吞敗。

(中時電子報)