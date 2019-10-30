香港媒體《蘋果日報》30日對外宣布，往後不再參加香港警方就「反送中示威活動」所舉行的例行記這會。《蘋果》聲明表示，傳媒是社會公器，捍衞公眾知情權為記者的天職，可惜過去多月來，警方記者會不僅無法令公眾瞭解事實，其加諸傳媒身上的詭辯、限制和謊言，把傳媒貶抑為官方傳聲筒，嚴重打擊了新聞自由。

《蘋果》更表示，他們杯葛警方就反送中示威所召開的計者會，並不代表放棄追查真相，需要問的問題、需要公開的資料、需要讓公眾知道的事實，他們會繼續循既有途徑向港警查詢，要港警向巿民問責。

最後宣稱，只有當港警重新展示編號，以及政府撤銷禁止「起底」的命令，才考慮重新出席此記者會，強調記者會非港警主場，應把記者會還給香港人。

香港蘋果日報創辦人黎智英過去曾被大陸媒體指是「禍港亂港總策劃」，新浪網報導更稱，黎智英接受《彭博社》專訪的行為是乞求美國「借港反中」、密謀煽動年輕人去「殉道」。不過對此次《蘋果》聲明，也有不少港民紛紛留言力挺，各方對《蘋果》看法相當兩極。

(中時 )