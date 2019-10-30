超商販售多樣化的在地好禮，還有自助蔬食，滿足用路人多元需求。圖：業者提供

關西服務區全新風貌及寬敞明亮舒適的用餐環境，讓人耳目一新。圖：業者提供

新東陽民國89年以客家文化為主軸經營道3號關西服務區，民國100年再度取得經營權，實踐高公局庶民餐飲政策的領頭羊，讓關西便當成為排隊平價美食，這次以「關西萬花桐寮遶(客語發音ㄌㄧㄠ，遊玩之意)好in景」為主題，再度取得6加3的9年經營權，30日嶄新開幕，區內增設增設麥當勞、自助蔬食、寵物共餐區與免治馬桶等，滿足不同族群需求。

在改裝進化空間的部分，用綠建築為概念打造「生態、節能、減廢、健康」的服務區，區站內採用新竹在地春池玻璃用回收螢幕製成的節能磚，並運用格柵與植生牆的綠建築工法，兼具採光和遮蔭功能，騎樓外推後讓有著大面落地窗的「花迎光林客席區」營造更寬敞明亮舒適的用餐環境，非常值得大家途經國道3號時短暫休憩放鬆。

新東陽總經理麥升陽說：「此次新東陽斥資超過1.2億，結合環保綠建築打造關西服務區，我們也特別和締盟姊妹企業的韓國的大保集團合作，讓大家來關西除了能買到道地客家商品外，不用出國也可以品嚐到韓國服務區的人氣商品。

令人耳目一新的專櫃，則有文具、服飾、農產品、餐飲、速食、韓國美食、伴手禮等14個新櫃，其中包括首度在服務區進駐拉拉熊、角落小夥伴品牌台灣總代理的sanmin，國道3號第一家麥當勞、米哥烘焙坊，還有在地品牌新復珍餅店、龍情花生及販售產地直送自然農法新鮮蔬果和現磨純果汁的「農甜味市集」，共有28個豐富多樣櫃位，供用路人購物餐飲選擇。

新東陽此次特別與韓國大保集團合作同步販售韓國服務區最夯的糖果、餅乾及美食，讓用路人不用出國，也可以吃到韓國人氣商品，大保集團專務崔在勳(Choi Jea Hun)本日也更蒞臨祝賀，雀巢咖啡現煮飲品NESCAF Milano品牌亦首度在連鎖通路開賣，為用路人帶來咖啡以外，更多選擇的冷熱飲料。

來到超商別忘了選購新竹百年老店的良柚柿餅、好客竹好禮專區內還有關西裕大仙草茶、以及竹東阿金姐香桔汁，也都是相當具有特色的必買商品，另外，為服務越來越多素食的消費者。

新東陽也在國道首創與佛光大學健康與創意蔬食產業學系產學合作，於區站內超商推出「蔬·食樂」五辛素自助蔬食，強調當令食材，餐餐現做，以滿足用路人不同的餐飲需求。

這次重新開幕，除了裝潢與購物升級，關西服務區也推出多項首創的貼心服務，包括「國道愛心漂傘」，讓用路人未來下雨天沒帶傘也不用怕，同時將105間廁所全面更新為免治馬桶，讓出外的用路人，尤其是樂齡族及行動不便的民眾，也能享受家一般的溫暖舒適。新的關西服務區也為有毛孩子的用路人提供一個結合戶外DOG RUN的室內寵物共餐區，並打造了一個可以三代親子同樂的友善空間。

農曆春節前新東陽清水服務區也將與中日本EXIS公司，在三樓的幸福天空廣場打造日本專區「Area Japan」，導入日本特色產品與美食，我們希望透過更多國際交流，讓國道服務區能與國際接軌提供更多元的服務。

而一向熱衷於社會公益的新東陽總經理麥升陽和高公局趙興華局長，活動中也勉勵今年赴日奪得世界賽冠軍的關西國小少棒隊，並共同捐贈20萬元給新竹縣關西國小，作為未來獎助學金與推廣棒球運動使用。以北二高為展出主題的「國道‧綠廊道-從齊柏林看見國道建設」攝影展，展期從即日起至2020／01／05止，歡迎有興趣的用路人蒞臨參觀。

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