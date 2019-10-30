桃捷今年上半年淨利1億1098萬，但21個車站卻有13個車站營收較去年上半年減少，呼籲機捷票價分流，市議員徐玉樹、張桂綿、黃家齊等人分析，13個車站營運收入較去年上半年衰退原因，最主要當然是搭乘人數減少，不過桃捷公司卻認為，優惠價吸引運量增加。

根據審計處資料，機捷13個較去年上半年營運收入減少的車站有三重、新北產業園區、新莊副都心、泰山、貴和、體育大學、長庚醫院、林口、第二航廈、機場旅館、領航、高鐵桃園、桃園體育園區。

議員表示，13個車站營運收入較去年上半年衰退原因，最主要是搭乘人數減少，質疑桃捷推出各式各樣的通勤優惠定期票，效果並不如預期。

不過桃捷公司卻認為，部分車站上半年營收略為減少，主要原因是提供通勤族120天定期票5折優惠，更於2018年10月起實施全線優惠10元，以減輕通勤族交通費負擔，並回饋長期使用定期票的忠誠會員。

董事長劉坤億更指出，以通勤族為主的新莊泰山、龜山林口生活圈為例，新莊泰山生活圈A3~A6營收雖減少2.8％、但運量大幅提升25.9％；龜山林口生活圈A7~A9營收雖減少4.2％、但運量明顯提升18.5％，均有效提升通勤族搭乘量，顯示優惠方案有達到政策效果。

桃捷公司表示，機捷第3年，運量持續穩定成長，今年1至9月平均日運量為7萬4000人次，相較去年同期提升20.3％，整體客運收入相較去年同期提升約2.4％，強調各站整體運量皆明顯成長。

(中時 )