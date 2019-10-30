志工在台東市威靈廟內1間小瓦房，從地面到地下2公尺，挖出千具骨骸。（莊哲權攝）

台東市郊1間荒廢老廟，環境髒亂乏人問津，宗教團體清理時，在廟裡1間約2坪大的瓦房裡竟然發現大批骨骸，志工用人力方式挖掘，地底又挖出大量骨骸，加上原有的骨灰罈，共清出上千具骨骸，其中疑似有荷蘭及日本人，由於年代久遠不可考，不排除是從荷蘭到日據時代的千人塜。

台東市外環道幾近荒廢的威靈廟，日前由熱心的佛教團體進行整建，志工在廟內1間約2、3坪大小瓦房內，意外發現堆滿1公尺高的無主骨骸，經過清理，發現地底還有，志工以徒手開挖，越挖越心驚，直到2公尺深，挖出滿滿的骨骸，不少因為年代久遠己經成灰。

令人驚訝的是骨骸中有日幣、軍靴，可能是日本人，也有相當大的下巴骨，及超長腿骨，不排除是荷蘭人，懷疑是從荷蘭人佔據台灣到日據時代，就存在的無主千人●，志工們不分日夜清理，只是缺乏經費和場地，目前只能先用麻袋裝起來，暫時放置在另1個房間。

志工擲茭問往生者，是否遷往其它比較完善的納骨塔安置，卻都擲不出杯，同時除了佛道教法會之外，有的杯竟然是要天主教追思方式辦理，計畫在11月中旬舉辦法會，以慰亡靈。

復興里長陳惠敏表示，該處過去是第1公墓，也有所謂的亂葬崗，10多年前為了開路才遷葬，這間廟已有60多年歷史，還兼作納骨塔，如今破舊髒亂，甚至成為治安死角。

該廟地勢低漥，逢雨必淹，除了志工幫忙清理外，市長張國洲自掏腰包協助整建，縣議員陳銘風也向縣府爭取施做排水設施，也希望有善心人士協助安置這些先人骨骸。

(中時 )